20 Jahre begleitet open4business Unternehmen mit Leidenschaft bei ihrer digitalen Transformation und verbindet hierbei die Systeme der Vergangenheit mit der Gegenwart um sie für die Zukunft zu wappnen

Branchenkenner wissen, 20 Jahre sind in der IT eine Ewigkeit, so vieles hat sich rasant verändert und entwickelt. Die digitale Evolution hat stets an Fahrt gewonnen und es war und ist eine spannende Herausforderung die strategisch zukunftsfähigen Systeme zu ermitteln, zu studieren und zu unterstützen. Begonnen hat alles mit 5 Mitarbeiter im damaligen Gründerzentrum „Frieks“ (Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum) und der Förderung durch die Stadt Friedrichshafen. Der initiale Kunde mit dem wir begonnen haben war der große Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG, welcher heute immer noch zu unseren besten Kunden zählt.

2009 erfolgte der Umzug in die Schmidstraße in Friedrichshafen, nahe des Bodensees. Dank einer besonnenen Wachstumsstrategie mit Augenmaß ist das Unternehmen im Lauf der Jahre auf 20 Mitarbeiter angewachsen. Neue Technologien wurden erschlossen und optimierte Prozesse wurden eingeführt. Die Kundenstruktur ist stetig gewachsen, auch in die Breite. Wir haben unser Ziel erreicht, branchenübergreifend Kunden zu überzeugen. Ein Großteil unserer Projekte wurde für Kunden aus der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie entwickelt. Aus weiteren Branchen haben wir namhafte Kunden aus den Bereichen Halbleiterherstellung, Gebäudekommunikation, Einzelhandel, Haushaltsgeräte, Sport, Reinigung und Pflege, Finanzwesen, Reisebranche, Medizintechnik und Wohlfahrtsverbände gewinnen können. Auch in öffentlichen- und öffentlich geförderten Projekten und für Universitäten und Hochschulen konnten wir uns bereits beweisen. In den Jahren kamen noch kleine Standorte in der Nähe von Bielefeld und Lindenberg hinzu.

2020 wurden die Weichen für einen komplett neuen Standort mit Blick auf die nächsten 10 Jahre und mehr gestellt. Im Juni 2020, pünktlich zum Jubiläum wurde der Bezug des Neubaus in der Teuringer Straße 45 in Friedrichshafen vollzogen. Eine moderne und zeitgemäße Neuausstattung der 35 Arbeitsplätze und 10 Räume mit Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden zeichnet den 720 qm Bürokomplex aus. Die Räumlichkeiten wurden so gestaltet, dass bei Bedarf bis zu 45 Arbeitsplätze gestellt werden können.

Stolz macht uns auch, dass es uns gelungen ist ein sehr gut funktionierendes Partnernetzwerk aufzubauen. Mit unseren Partnern ergeben sich einige Synergien um auch größere strategische Ziele gemeinsame umsetzen zu können. Es entstand und besteht eine feste Bindung welche auf gegenseitiges Vertrauen baut für gemeinsame Projekte, für essenzielle Fortbildungen, gemeinsame Forschung, Entwicklung und Erfahrungsaustausch.

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, unseren Kunden mit Ihren wirklich vielfältigen und spannenden Projekten zu danken. Ohne sie wäre die Umsetzung unserer Visionen nicht möglich gewesen, vielen Dank!

Danken möchten wir auch unseren zahlreichen Mitarbeitern, Auszubildenden, Studierenden und Praktikanten der letzten 20 Jahre! Mit euren innovativen Ideen, dem Einfallsreichtum und der intelligent geschaffenen Lösungen bildet ihr das Rückgrat unseres Unternehmens. Ihr seid die tragende Säule unseres gemeinsamen Erfolgs.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir schweren Herzens beschlossen, die Feierlichkeiten auf 2021 zu verschieben. Sehr gerne hätten wir mit Kunden, Partnern und Kollegen mit Familien dieses Ereignis gebührend gefeiert. Aber wie es so schön heißt:“ Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.

open4business GmbH – Softwareentwicklung für digitale Plattformen

Wir erstellen seit dem Jahr 2000 in erster Linie Software (Webanwendungen) zur Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen, welche den individuellen und komplexen Kundenanforderungen im „best of breed“ Ansatz gerecht wird. Nach Angebot, zum garantierten Festpreis.

Ebenso integrieren wir seit 2007 erfolgreich das Enterprise CMS FIRSTSpirit des Herstellers e-Spirit in Unternehmensstrukturen verschiedenster Branchen. Wir sind einer von 20 „Trusted Partner“ für die Implementierung und Programmierung des Systems. Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum der Webentwicklung an.

Bestens ausgebildete und ITIL zertifizierte Front- und Backendspezialisten Entwickeln für Sie mit den neuesten Frameworks und Technologien effizient und erfolgreich Ihre Webanwendungen.

Seit 2018 sind wir Partner von CELUM – Digital Asset Management (DAM) und haben das Produkt in unser strategisches Portfolio aufgenommen. open4business ist eine Fullservice-Agentur, welche alle notwendigen Schritte wie Beratung, Erfassung, Planung, Umsetzung, Inbetriebnahme und Betreuung der Software im eigenen Hause anbieten kann.

Wir setzen dabei auf bewährte Technologien wie:

FirstSpirit Enterprise Content Managementsystem [PARTNER]

CoreMedia [PARTNER]

CELUM Digital Asset Management (DAM) [PARTNER]

Amazon Web Services (AWS)

Java Enterprise Edition

Angular

React

Bootstrap

Node.js

Vue

Docker

NetWeaver/ SAP Web Dynpro

Microsoft Sharepoint / .NET

Contentmanagementsystem Magnolia

Ausbildungsbetrieb

Wir sind ein anerkannter Ausbildungsbetrieb und bieten Ausbildungen für Industrie- und Handelskammer, Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten an.

Fachspezifische Weiterbildungsprogramme für unsere Mitarbeiter sind bei uns selbstverständlich.

Historisches

Im Jahre 2000 mit drei Angestellten gegründet, zählen heute insgesamt mehr als 20 Mitarbeiter zum festen Team der open4business GmbH.

Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Michael De Stefano ist seit 1995 in der Sofwareentwicklung für Großunternehmen tätig. Marcel Häberle ist seit 2010 im Unternehmen tätig und seit Januar 2018 zum geschäftsführenden Gesellschafter berufen worden.

