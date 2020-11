e Ihnen durch Tipps und mit dem notwendigen Know-how beim Marketing hilft? Dann sind Sie bei uns, Ci…

Sie suchen eine Agentur, die Ihnen durch Tipps und mit dem notwendigen Know-how beim Marketing hilft? Dann sind Sie bei uns, City Verlag24 GmbH, genau richtig. Wir bieten Ihnen qualitatives Marketing und können bei den Themen lokale Werbung, Broschüren, Stadtpläne und allgemeinem Marketing helfen.

1. Tipp – SEO integrieren

Suchmaschinenoptimierung sollte unbedingt in jede digitale Marketingstrategie integriert werden. Es ist wichtig, Keyword-optimierte Titel und Meta-Tags zu nutzen. Neben der SEO sollten auch Links gezielt gesetzt werden.

2. Tipp – Soziale Netzwerke und Presseportale nutzen

Presseportale und vor allem soziale Netzwerke sollten für digitales Marketing genutzt werden.

3. Tipp – Werbung, Blogs oder Pressemitteilung mit einem Hashtag versehen

Werbung kann sich analog in Broschüren und lokaler Werbung manifestieren. Wenn Sie den Sprung zwischen analog und digital schaffen möchten, dann kann Ihre Werbung, Ihre Pressemitteilung oder Ihr Blog auch mit einem Hashtag versehen werden, der sich sowohl in der digitalen als auch in der analogen Werbung findet.

4. Tipp – Twitter und Instagram-Kanäle nutzen

Nicht nur lokale Werbung und Broschüren sind bewährte Marketingmöglichkeiten. Es gibt digitale Kanäle, die von Bloggern, Unternehmern und Journalisten gleichermaßen genutzt werden sollten. Twitter und Instagram bieten ideale Marketingmöglichkeiten und erlauben es Ihnen, Ihre Zielgruppe anzusprechen.

5. Tipp – Kontaktpflege ebenfalls digital betreiben

Digitale Kontaktpflege kann beispielsweise über LinkedIN, Facebook, Twitter, Xing oder andere Portale erfolgen. Kunden und Blogger stehts auf dem Laufenden zu halten, hilft bei der Produktvermarktung.

6. Tipp – Unternehmensblog führen

Es ist ratsam, das Unternehmen auf einer Facebook-Seite, auf Twitter oder LinkedIN zu vertreten. Auch ein Unternehmensblog kann als klassischer PR-Kanal betrachtet werden. Durch einen solchen Blog wird die Zielgruppe direkt erreicht.

7. Tipp – Bilder mit Copywright angeben

Wenn Sie Bilder zur Verfügung stellen, dann sollten Sie Copywright und Verwendungszweck angeben. Blogger müssen wissen, wie Sie die Bilder verwenden dürfen. Wir, die City Verlag24 GmbH, geben gerne weitere Informationen zum Thema.

8. Tipp – Bild-Tags optimieren

Optimierte Bild-Tags sollten mit den veröffentlichten Keywords versehen werden, um Links zu generieren.

9. Tipp – digitale Pinnwand für Bilder nutzen

Pinterest kann genutzt werden, um online Bilder zur Verfügung zu stellen. Wir, die City Verlag24 GmbH, helfen gerne bei der Umsetzung.

10. Tipp – Videos veröffentlichen

Mit Videos auf Vimeo und YouTube können Produkte/Marken eindringlicher beworben werden.

11. Tipp – City Verlag24 GmbH steht für Sie bereit

Wir helfen bei der lokalen und digitalen Werbung

12. Tipp – Social Newsroom kreieren

Social Newsroom auf der Webseite anlegen, um übersichtliche Informationen zu bieten.

13. Tipp – lokal und regional agieren

Für lokale Werbung rufen Sie uns an.

